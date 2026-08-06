New York: pioggia di acquisti su Motorola Solutions

(Teleborsa) - Grande giornata per il produttore di apparecchiature di comunicazione per amministrazioni e aziende , che sta mettendo a segno un rialzo del 9,26%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Motorola Solutions più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di breve periodo di Motorola Solutions sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 489,9 USD. Possibile una discesa fino al bottom 471,2. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 508,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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