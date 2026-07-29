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Londra: si muove a passi da gigante Glencore

Migliori e peggiori, In breve
Londra: si muove a passi da gigante Glencore
Seduta decisamente positiva per l'azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi, che tratta in rialzo del 3,97%.
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