New York: Parker Hannifin, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Rialzo per la società attiva nelle tecnologie e nei sistemi di movimentazione e controllo , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 9,28%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Parker Hannifin rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo di Parker Hannifin mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 1.102,5 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 1.073,7. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 1.131,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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