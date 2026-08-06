Parigi: balza in avanti Orange

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società di tlc , con una variazione percentuale del 2,11%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Orange , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico della multinazionale delle tlc mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 16,13 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 16,3. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 16,02.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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