Parigi: scambi negativi per Orange

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società di tlc , che mostra un decremento del 3,10%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40 , evidenzia un rallentamento del trend di Orange rispetto all' indice di Parigi , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico di breve periodo della multinazionale delle tlc mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 16,71 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 16,29. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 17,14.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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