Parigi: balza in avanti Orange

(Teleborsa) - Balza in avanti la società di tlc , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,17%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Orange rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico della multinazionale delle tlc perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 16,28 Euro. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 16,54. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 16,11.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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