Milano 10:01
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Nasdaq 16-lug
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Dow Jones 16-lug
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Londra 10:01
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Francoforte 10:01
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Parigi: balza in avanti Orange

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: balza in avanti Orange
Seduta vivace oggi per la società di tlc, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,17%.
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