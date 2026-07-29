New York: Datadog sale verso 270,2 USD

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il fornitore di servizi di monitoraggio di server o database , che tratta in rialzo del 5,72%.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Datadog rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Le implicazioni tecniche di breve periodo di Datadog suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 270,2 Dollari USA e supporto visto a quota 256,4. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 283,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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