Milano 12:11
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Piazza Affari: andamento sostenuto per il settore assicurativo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: andamento sostenuto per il settore assicurativo italiano
L'Indice delle società assicurative guadagna l'1,11% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 51.579,42 punti.
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