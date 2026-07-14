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Piazza Affari: calo per il settore assicurativo italiano

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Piazza Affari: calo per il settore assicurativo italiano
L'Indice delle società assicurative perde lo 0,72%, continuando la seduta a 47.666,13 punti.
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