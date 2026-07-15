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Piazza Affari: calo per il settore assicurativo italiano
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15 luglio 2026 - 10.00
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, che retrocede a 47.119 punti, ritracciando dell'1,19%.
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