Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 6/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 agosto
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del Nasdaq Composite, che in chiusura evidenzia un -0,06%.
Il quadro tecnico di breve periodo del Nasdaq Composite mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 26.830,9. Rischio di discesa fino a 25.619,8 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 28.042,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)