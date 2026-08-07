Borgosesia riapre collocamento del prestito obbligazionario. Prevede più chiusure "provvisorie"

(Teleborsa) - Borgosesia , società quotata su Euronext Milan attiva negli investimenti in asset alternativi e nella gestione e valorizzazione di portafogli immobiliari e di crediti, ha riaperto il collocamento del prestito obbligazionario "Borgosesia 2026 - 2029 - 6,50%". La raccolta sarà strutturata in modo da assicurare un equilibrato coordinamento tra l'afflusso delle risorse finanziarie e le esigenze di investimento del Gruppo, anche attraverso più chiusure "provvisorie" del collocamento fino a quella "definitiva" al raggiungimento dell'obiettivo residuo pari a 15 milioni di euro, garantendo così un utilizzo efficiente e ordinato della liquidità raccolta.



Il prestito obbligazionario è destinato a investitori retail e professionali, ha una durata di 36 mesi e riconosce un tasso di interesse fisso annuo pari al 6,50%, con pagamento di cedole trimestrali. La sottoscrizione minima iniziale è pari a 100.000 euro. Nell'ambito del collocamento riservato a investitori qualificati, illimity Bank, parte del Gruppo Banca Ifis , agisce in qualità di lead manager e bookrunner, per il tramite del Team Capital Markets Banca Ifis divisione Furstenberg.

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