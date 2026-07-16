Kruso Kapital, riapertura del prestito obbligazionario, ammontare totale di 20 milioni

(Teleborsa) - Kruso Kapital ha concluso con successo il collocamento di ulteriori obbligazioni fungibili e da consolidare con quelle emesse a valere sul primo prestito obbligazionario del 30 aprile 2026 e di ammontare nominale complessivo pari a 12 milioni di euro.



A seguito delle richieste di investitori, sono state emesse e integralmente sottoscritte, in due momenti diversi, ulteriori obbligazioni per un valore nominale complessivo pari a 8 milioni, portando così l’ammontare del prestito obbligazionario a 20 milioni.



Il prestito ha una durata di tre anni (scadenza 2029), prevede il rimborso del capitale in un’unica soluzione alla scadenza (bullet) e un tasso di interesse variabile indicizzato all’Euribor a 6 mesi, con un pagamento degli interessi su base semestrale.

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