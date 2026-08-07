Milano 7-ago
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Nasdaq 7-ago
29.722 +1,19%
Dow Jones 7-ago
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Londra 7-ago
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Francoforte 7-ago
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Borsa: Senza slancio Hong Kong che avanza appena dello 0,53%

L'Indice Hang Seng termina gli scambi a 25.666,31 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Hong Kong che avanza appena dello 0,53%
Hong Kong allunga timidamente il passo dello 0,53% e chiude a 25.666,31 punti.
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