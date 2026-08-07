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Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Automobiles & Parts

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Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Giornata di guadagni per l'indice europeo del settore auto e ricambi, che continua la giornata a 442,99 punti.
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