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Eurozona: su di giri l'EURO STOXX Automobiles & Parts

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Eurozona: su di giri l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Giornata brillante per l'indice europeo del settore auto e ricambi, che avanza a 435,2 punti.
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