Milano
16:32
51.625
-0,83%
Nasdaq
16:32
27.541
-1,78%
Dow Jones
16:32
52.591
+0,73%
Londra
16:32
10.873
+0,85%
Francoforte
16:32
25.393
+0,13%
Martedì 28 Luglio 2026, ore 16.49
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Eurozona: su di giri l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Eurozona: su di giri l'EURO STOXX Automobiles & Parts
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
28 luglio 2026 - 10.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Giornata brillante per l'
indice europeo del settore auto e ricambi
, che avanza a 435,2 punti.
Condividi
Leggi anche
Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Automobiles & Parts
A Eurozona corre l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Eurozona: movimento negativo per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Debole la seduta a Eurozona per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Titoli e Indici
Euro Stoxx Autos & Parts
+2,02%
Altre notizie
Eurozona: timido segno meno per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Eurozona: in bella mostra l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Eurozona: scambi negativi per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Debole la seduta a Eurozona per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Guide
Certificati di investimento: cosa sono, come funzionano, a chi convengono
I certificati di investimento sono strumenti finanziari derivati cartolarizzati emessi da banche o altri intermediari. Il loro valore e il loro rimborso dipendono dall’andamento di uno o più...
leggi tutto