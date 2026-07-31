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Eurozona: timido segno meno per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
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31 luglio 2026 - 17.00
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, che perde lo 0,46%, scambiando a 439,66 punti.
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