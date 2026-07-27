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A Eurozona corre l'EURO STOXX Automobiles & Parts

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A Eurozona corre l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Balzo dell'indice europeo del settore auto e ricambi, che continua la giornata a 427,8 punti.
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