Francoforte: andamento rialzista per Carl Zeiss Meditec

(Teleborsa) - Rialzo marcato per Carl Zeiss Meditec , che tratta in utile dell'1,84% sui valori precedenti.



L'andamento di Carl Zeiss Meditec nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Carl Zeiss Meditec . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 30,15 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 29,25. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 28,67.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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