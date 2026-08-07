Francoforte: risultato positivo per Evotec

(Teleborsa) - Seduta positiva per Evotec , che avanza bene del 2,80%.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Evotec rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il quadro tecnico di Evotec segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 3,473 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 3,557. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 3,417.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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