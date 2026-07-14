Milano 12:18
52.553 -0,48%
Nasdaq 13-lug
29.264 0,00%
Dow Jones 13-lug
52.499 -0,26%
Londra 12:18
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Francoforte 12:18
24.999 -0,46%

Francoforte: Evotec in forte calo

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: Evotec in forte calo
Ribasso scomposto per Evotec, che esibisce una perdita secca del 31,65% sui valori precedenti.
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