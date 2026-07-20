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Francoforte: brillante l'andamento di Evotec

Migliori e peggiori
Francoforte: brillante l'andamento di Evotec
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Evotec, in guadagno del 3,26% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Evotec è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 3,457 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 3,599. Il peggioramento di Evotec è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 3,363.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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