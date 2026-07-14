Francoforte: Evotec in forte calo
(Teleborsa) - A picco Evotec, che presenta un pessimo -32,01%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Evotec, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Evotec. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Evotec evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 3,764 Euro. Primo supporto a 3,066. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 2,772.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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