Londra: nuovo spunto rialzista per BAE Systems
(Teleborsa) - Balza in avanti l'azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,86%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a BAE Systems rispetto all'indice di riferimento.
La tendenza di breve di BAE Systems è in rafforzamento con area di resistenza vista a 22,58 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 22,12. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 23,04.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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