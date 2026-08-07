Londra: nuovo spunto rialzista per BAE Systems

(Teleborsa) - Balza in avanti l' azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,86%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a BAE Systems rispetto all'indice di riferimento.





La tendenza di breve di BAE Systems è in rafforzamento con area di resistenza vista a 22,58 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 22,12. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 23,04.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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