Londra: risultato positivo per BAE Systems

(Teleborsa) - Scambia in profit l' azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio , che lievita del 2,13%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di BAE Systems più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di BAE Systems è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 22,25 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 21,69. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 22,81.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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