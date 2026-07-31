Londra: scambi al rialzo per BAE Systems

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l' azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio , che tratta in utile del 3,02% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di BAE Systems evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso BAE Systems rispetto all'indice.





Lo status tecnico di BAE Systems è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 21,34 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 20,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 21,98.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```