Londra: scambi al rialzo per BAE Systems
(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio, che tratta in utile del 3,02% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di BAE Systems evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso BAE Systems rispetto all'indice.
Lo status tecnico di BAE Systems è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 21,34 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 20,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 21,98.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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