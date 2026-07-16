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Londra: nuovo spunto rialzista per Weir Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: nuovo spunto rialzista per Weir Group
Scambia in profit il fornitore di prodotti per l'industria mineraria, infrastrutturale ed edile, che lievita dell'1,83%.
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