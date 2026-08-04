Londra: brillante l'andamento di BAE Systems
(Teleborsa) - Scambia in profit l'azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio, che lievita del 2,71%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di BAE Systems più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, BAE Systems è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 22,18 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 21,74. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 22,62.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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