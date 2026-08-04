Londra: brillante l'andamento di BAE Systems

(Teleborsa) - Scambia in profit l' azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio , che lievita del 2,71%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di BAE Systems più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Tecnicamente, BAE Systems è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 22,18 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 21,74. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 22,62.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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