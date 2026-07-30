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L3Harris Technologies scambia in rosso a New York

Migliori e peggiori, In breve
L3Harris Technologies scambia in rosso a New York
Ribasso per il produttore di apparecchiature di comunicazione per il settore aerospaziale, che passa di mano in perdita del 10,86%.
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