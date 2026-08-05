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Si muove in ribasso Uber Technologies a New York

Migliori e peggiori, In breve
Si muove in ribasso Uber Technologies a New York
In forte ribasso la piattaforma che mette in contatto viaggiatori e autisti, persone in cerca di cibo e ristoranti, che mostra un -6,64%.
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