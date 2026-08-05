Uber, guidance deludente dopo 2° trimestre con prenotazioni lorde da 58 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Uber Technologies , società statunitense attiva nei servizi di trasporto in auto e nelle consegne a domicilio, ha comunicato che il fatturato è cresciuto del 12% su base annua nel secondo trimestre 2026, raggiungendo i 14,19 miliardi di dollari, o dell'11% a tassi di cambio costanti (mancando di poco le stime di 14,24 miliardi di dollari degli analisti). Le modifiche al modello di business hanno inciso negativamente sulla crescita del fatturato totale su base annua, con un impatto di 8 punti percentuali sia a tassi di cambio correnti che costanti. Il numero di corse è cresciuto del 18% su base annua, raggiungendo i 3,9 miliardi, mentre il Gross Bookings è cresciuto del 24% su base annua, attestandosi a 58 miliardi di dollari, e del 22% a tassi di cambio costanti (superando la stima di 57,1 miliardi di dollari).



L'EBITDA rettificato è cresciuto del 33% su base annua, raggiungendo i 2,8 miliardi di dollari. Il margine EBITDA rettificato in percentuale sul Gross Bookings è stato del 4,9%, in aumento rispetto al 4,5% del secondo trimestre 2025. L'utile netto attribuibile a Uber è stato di 2,4 miliardi di dollari, che include un beneficio netto (ante imposte) di 1,6 miliardi di dollari derivante dalla rivalutazione degli investimenti azionari. L'utile netto rettificato è cresciuto del 29% su base annua, raggiungendo 1,7 miliardi di dollari, e l'utile per azione rettificato è cresciuto del 35% su base annua, attestandosi a 0,81 dollari.



"Il vantaggio competitivo della piattaforma Uber continua a crescere: un numero record di utenti e un elevato livello di coinvolgimento, oltre a una crescita redditizia in tutta la nostra attività - ha dichiarato il CEO Dara Khosrowshahi - Infatti, negli ultimi dodici mesi abbiamo acquisito più nuovi utenti che in qualsiasi altro periodo degli ultimi cinque anni. Stiamo investendo da una posizione di forza, accelerando la nostra strategia multipiattaforma su scala globale e costruendo la più grande piattaforma al mondo per veicoli a guida autonoma".



"Continuiamo a convertire la forte crescita del fatturato in utili più rapidi e una significativa generazione di cassa - ha affermato il CFO Balaji Krishnamurthy - Il Gross Bookings è cresciuto del 22%, l'utile per azione rettificato è cresciuto del 35% e il free cash flow degli ultimi dodici mesi ha superato i 10 miliardi di dollari per la prima volta nella storia di Uber, offrendoci la flessibilità necessaria per investire nel futuro e perseguire opportunità strategiche, continuando al contempo a ridurre il numero di azioni in circolazione".



Per il terzo trimestre del 2026, Uber prevede: ricavi lordi compresi tra 58,25 e 60,25 miliardi di dollari, con una crescita del 18-22% su base annua a tassi di cambio costanti (le previsioni si basano su un impatto negativo dei tassi di cambio di circa un punto percentuale sulla crescita annua complessiva); utile per azione rettificato compreso tra 0,84 e 0,88 dollari, con una crescita del 28-35% su base annua (rispetto alle aspettative degli analisti di 89 centesimi). Le nostre previsioni si traducono in un EBITDA rettificato compreso tra 2,86 e 2,96 miliardi di dollari.



(Foto: Dan Gold su Unsplash)

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