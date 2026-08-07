New York: sviluppi positivi per Uber Technologies

(Teleborsa) - Effervescente la piattaforma che mette in contatto viaggiatori e autisti, persone in cerca di cibo e ristoranti , che scambia con una performance decisamente positiva del 6,29%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Uber Technologies rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 72,28 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 76,47. Il peggioramento di Uber Technologies è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 69,66.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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