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New York: giornata negativa in Borsa per Seagate Technology

Migliori e peggiori, In breve
New York: giornata negativa in Borsa per Seagate Technology
Retrocede molto l'azienda americana attiva nel settore storage, che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,16%.
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