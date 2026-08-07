New York: in calo Advanced Micro Devices

(Teleborsa) - Rosso per la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori , che sta segnando un calo dell'1,82%.



La tendenza ad una settimana di Advanced Micro Devices è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il grafico attuale di Advanced Micro Devices evidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 471,3 USD. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 494,2. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 462,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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