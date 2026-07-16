New York: brusca correzione per Advanced Micro Devices
(Teleborsa) - Pressione sulla multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori, che perde terreno, mostrando una discesa del 6,95%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Advanced Micro Devices, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Advanced Micro Devices. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 510 USD. Primo supporto visto a 483,5. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 474,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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