Advanced Micro Devices scambia in rosso a New York

(Teleborsa) - Ribasso per la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori , che passa di mano in perdita del 4,92%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Advanced Micro Devices rispetto all'indice di riferimento.





Le tendenza di medio periodo di Advanced Micro Devices si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 503,2 USD. Supporto stimato a 481,7. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 524,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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