New York: in rally Palantir Technologies

(Teleborsa) - Protagonista la società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo , che mostra un'ottima performance, con un rialzo dell'8,89%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Palantir Technologies rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro tecnico di breve periodo di Palantir Technologies mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 174,2 USD. Rischio di discesa fino a 162,7 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 185,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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