Palantir vola nell'after-market in scia al rialzo delle previsioni dopo conti oltre le attese

(Teleborsa) - Palantir Technologies è balzata di oltre il 15% nell'after-hours di Wall Street dopo aver rivisto al rialzo le previsioni di fatturato e utili per l'intero anno in scia a vendite nel secondo trimestre di gran lunga superiori alle stime degli analisti, definendo "straordinaria" la domanda per i suoi strumenti di analisi dei dati.



L'azienda prevede ora un utile operativo rettificato tra 4,89 e 4,91 miliardi di dollari quest'anno, in aumento rispetto ai 4,45 miliardi di dollari previsti in precedenza, nella parte alta dell'intervallo atteso. Lo sviluppatore di software e importante fornitore del settore militare stima un fatturato fino a 8,16 miliardi, superiore rispetto a una stima media pari a circa 7,7 miliardi.



Il tutto dopo aver registrato nel secondo trimestre 2026 un fatturato cresciuto del 93% su base annua e del 19% su base trimestrale, raggiungendo 1,935 miliardi di dollari, superando la previsione pari a 1,8 miliardi.



Negli Stati Uniti, il giro d'affari è volato del 115% su base annua e del 23% su base trimestrale a 1,573 miliardi. I ricavi commerciali nel Paese sono balzati del 149% su base annua e del 28% su base trimestrale a 764 milioni.



I ricavi relativi al governo statunitense sono cresciuti del 90% su base annua e del 18% su base trimestrale a 809 milioni.



L'utile rettificato per azione si è attestato a 41 centesimi, superando la stime pari a 35 centesimi.









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