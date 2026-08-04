New York: in acquisto Palantir Technologies

(Teleborsa) - Brilla la società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo , che passa di mano con un aumento del 21,45%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Palantir Technologies evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Palantir Technologies rispetto all'indice.





Le tendenza di medio periodo di Palantir Technologies si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 155,8 USD. Supporto stimato a 146,3. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 165,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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