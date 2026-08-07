Milano 7-ago
53.717 +0,06%
Nasdaq 7-ago
29.722 +1,19%
Dow Jones 7-ago
54.037 +0,28%
Londra 7-ago
10.901 +0,31%
Francoforte 7-ago
26.319 +0,69%

Piazza Affari: sotto i livelli della vigilia il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: sotto i livelli della vigilia il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Si muove al ribasso il comparto del commercio in Italia, che perde lo 0,61%, scambiando a 102.232,41 punti.
Condividi
```