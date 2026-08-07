PNRR, Foti: "Ok Ue alla revisione, 2,5 miliardi per investimenti strategici"

(Teleborsa) - Il ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, ha commentato positivamente la valutazione favorevole della Commissione europea sulla proposta di revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvata dalla Cabina di regia PNRR lo scorso 3 giugno e illustrata dallo stesso ministro alle Commissioni Bilancio e Politiche dell'Unione europea di Camera e Senato.



"L'approvazione da parte della Commissione europea della proposta di revisione del PNRR consente al Governo di rafforzare investimenti strategici per allineare ulteriormente il Piano alle sopravvenute esigenze della Nazione", ha dichiarato Foti, precisando che la revisione permetterà di sostenere, con circa 2,5 miliardi di euro, "la competitività del sistema produttivo, l'efficientamento energetico delle abitazioni ERP, la riduzione dei costi energetici delle famiglie" e il rafforzamento di infrastrutture strategiche come il comparto idrico e ferroviario.



Il ministro ha ringraziato la Commissione europea "per il positivo lavoro, costruttivo e pragmatico, che ha sempre accompagnato tutte le interlocuzioni e per aver condiviso con il Governo l'adozione di soluzioni efficaci nell'interesse esclusivo della Nazione", definendo il risultato frutto di "un lavoro intenso e condiviso con le Amministrazioni titolari" e con il Parlamento.



Il percorso di approvazione della revisione sarà completato entro fine agosto, con l'adozione tramite procedura scritta della Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea.

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