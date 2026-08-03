Mit: completate le opere del primo lotto AV/AC Verona-Padova, traguardo PNRR raggiunto

(Teleborsa) - Sono state completate le opere civili, l'armamento ferroviario e l'attrezzaggio tecnologico del primo lotto della linea AV/AC Verona-Padova, tra Verona e Bivio Vicenza, rispettando il traguardo previsto dal PNRR entro il 30 giugno 2026. Lo comunica in una nota il ministero dei Trasporti, aggiungendo che sono ora in corso prove, verifiche e collaudi propedeutici all'attivazione della tratta, prevista nel 2027. L'intervento, dal valore complessivo di circa 3,4 miliardi di euro, comprende oltre 44 chilometri di nuova linea e il rifacimento di circa 7 chilometri della linea storica.



Proseguono parallelamente i lavori per l'attraversamento di Vicenza, interamente finanziati per circa 2,2 miliardi di euro, con un avanzamento del 24%. L'opera comprende il riassetto della stazione ferroviaria, il nuovo fascio merci, interventi sulla viabilità e sul sistema idraulico e una nuova linea di trasporto pubblico locale est-ovest. Per il terzo lotto Vicenza-Padova, lungo circa 26 chilometri, è stata finanziata con 25 milioni di euro la progettazione definitiva, al termine della quale potrà essere avviato l'iter autorizzativo.

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