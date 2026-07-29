SK Hynix, trimestre record ma non sorprende: giù del 15% a Seul

(Teleborsa) - La compagnia chip sudcoreana SK Hynix ha annunciato oggi utili record e superiori alle attese per il 2° trimestre dell'anno, ma ha deluso con altri parametri su fatturato e utile operativo. Il titolo quotato alla Borsa di Seul è stato dunque penalizzato dagli investitori ed è crollato di circa il 15%, ma potrebbe anche aver scontato un effetto selling on news, dal momento che si attendevano già conti record.



La big tecnologica specializzata in memorie DRAM e flash ha annunciato un utile netto record di 93.923 miliardi di won (pari a 64,6 miliardi di dollari), che supera le stime di consensus a 50.785 miliardi di won, risultando tredici volte superiore allo stesso periodo dell'anno precedente ed in crescita del 133% rispetto al primo trimestre dell'anno.



I ricavi sono più che triplicati a 79.319 miliardi di won, registrando una crescita sequenziale del 51%, ma si attestano al di sotto degli 84.170 miliardi di won attesi, mentre l'utile operativo è aumentato di oltre sei volte a 60.543 miliardi di won con un +61% rispetto al trimestre precedente, risultando inferiore ai 64.311 miliardi attesi. Si tratta in ogni caso di nuovi record storici sia per fatturato che per l'utile operativo.



"Con l'aumento degli investimenti delle principali aziende tecnologiche nelle infrastrutture di intelligenza artificiale, le richieste di fornitura continuano a crescere. Poiché questi investimenti sono supportati dai ricavi generati dai servizi di AI, si prevede che la domanda di memorie manterrà il suo slancio", anticipa l'azienda sudcoreana, segnalando che sulla base di queste prospettive di domanda, sta ampliando le trattative pluriennali con i clienti per garantire la stabilità delle forniture a medio-lungo termine. L'azienda ha finalizzato accordi a lungo termine (LTA) con circa 10 clienti, tra cui partner strategici chiave, e sta proseguendo le discussioni con importanti clienti del settore. Attraverso questi sforzi, SK hynix mira a migliorare l'efficienza operativa, rafforzando al contempo la stabilità aziendale a medio-lungo termine e le basi per una crescita sostenibile.





(Foto: Adi Goldstein on Unsplash)

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