Analisi Tecnica: EUR/GBP del 9/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 agosto
Giornata fiacca per il cross Euro contro la valuta britannica, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,06%.
Tecnicamente, l'Euro nei confronti della Sterlina Inglese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 0,858, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,8566. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,8594.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)