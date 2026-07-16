Analisi Tecnica: EUR/GBP del 15/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 luglio
Ribasso per il cross Euro contro la valuta britannica, che chiude la seduta con una flessione dello 0,70%.
Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 0,8451 con tetto rappresentato dall'area 0,8511. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 0,8431.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)