Analisi Tecnica: EUR/GBP del 16/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 luglio
Piccolo spunto rialzista per il cross Euro contro la valuta britannica, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,24%.
Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 0,8464, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 0,8524. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 0,8438.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)