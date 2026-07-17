Milano 9:51
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Dow Jones 16-lug
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Analisi Tecnica: EUR/GBP del 16/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 16/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 luglio

Piccolo spunto rialzista per il cross Euro contro la valuta britannica, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,24%.

Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 0,8464, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 0,8524. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 0,8438.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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