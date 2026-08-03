Milano 12:33
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Dow Jones 31-lug
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Analisi Tecnica: EUR/GBP del 2/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 2/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 agosto

Seduta trascurata per il cross Euro contro la valuta britannica, che archivia la giornata con un controllato +0,08%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 0,8576. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 0,855. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 0,8539.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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