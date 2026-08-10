Borsa elettrica, prezzo medio acquisto in rialzo a 186,72 euro/MWh

(Teleborsa) - Nella settimana dal 3 al 9 agosto 2026 il prezzo medio dell'energia elettrica è stato di 186,72 euro/MWh, in crescita del 5,4% rispetto alla settimana precedente. Lo comunica il Gestore dei Mercati Energetici (GME), che gestisce la borsa elettrica.



I volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a circa 5,488 milioni di MWh (-3,1%), con la liquidità all'85%.



I prezzi medi di vendita si sono attestati tra 184,03 euro/MWh della Sardegna e 189,11 euro/MWh della Sicilia.

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