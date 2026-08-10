Milano 10-ago
0 0,00%
Nasdaq 10-ago
29.622 -0,34%
Dow Jones 10-ago
53.976 -0,11%
Londra 10-ago
10.863 -0,35%
Francoforte 10-ago
26.324 +0,02%

Borsa elettrica, prezzo medio acquisto in rialzo a 186,72 euro/MWh

Energia, Finanza
Borsa elettrica, prezzo medio acquisto in rialzo a 186,72 euro/MWh
(Teleborsa) - Nella settimana dal 3 al 9 agosto 2026 il prezzo medio dell'energia elettrica è stato di 186,72 euro/MWh, in crescita del 5,4% rispetto alla settimana precedente. Lo comunica il Gestore dei Mercati Energetici (GME), che gestisce la borsa elettrica.

I volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a circa 5,488 milioni di MWh (-3,1%), con la liquidità all'85%.

I prezzi medi di vendita si sono attestati tra 184,03 euro/MWh della Sardegna e 189,11 euro/MWh della Sicilia.
Condividi
```