Borsa elettrica, prezzo medio acquisto sale a 144,09 euro/MWh

(Teleborsa) - Nella settimana dal 6 luglio al 12 luglio 2026 il prezzo medio dell'energia elettrica è stato di 144,09 euro/MWh, in crescita del 6,8% rispetto alla settimana precedente. Lo comunica il Gestore dei Mercati Energetici (GME), che gestisce la borsa elettrica.



I volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a circa 5,46 milioni di MWh (-4,6%), con la liquidità all'83,7%.



I prezzi medi di vendita si sono attestati tra 142,52 euro/MWh della Sardegna e 147,38 euro/MWh della Sicilia.

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